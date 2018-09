Asia ed Europa cercano alternativa al dollaro

Washington ha minato la fiducia in quella che è stata la valuta di riserva principale del mondo per anni, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Tutto ad un tratto, il paese, che emette il dollaro, inizia a fare passi che infrangono la fiducia in questa valuta di riserva. Sempre più paesi, non solo in Oriente ma anche in Europa, iniziano a rimuginare i modi per ridurre al minimo la loro dipendenza dal dollaro statunitense. Improvvisamente si rendono conto: A. è possibile; B. dovrebbe essere fatto; e C. salva te stesso se puoi, dovrebbe essere fatto il prima possibile", ha detto Peskov al canale TV Rossiya 1.

Importante banchiere russo elabora piano per liberarsi dal dollaro americano

Il portavoce ha tuttavia osservato che "non è così facile sostituire il sistema [esistente]" con uno nuovo, sottolineando che la tendenza alla ricerca di un'alternativa al dollaro statunitense era evidente.

L'idea di passare gradatamente all'uso delle valute nazionali nelle transazioni bilaterali ha recentemente guadagnato slancio in un certo numero di paesi alla luce delle restrizioni statunitensi contro la Russia e l'Iran e le conseguenti sanzioni secondarie.