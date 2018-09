Importante banchiere russo elabora piano per liberarsi dal dollaro americano

Il numero uno della banca russa VTB Andrey Kostin ha messo a punto un piano per rinunciare al dollaro costituito da quattro punti principali. Ne ha parlato in un'intervista al quotidiano Izvestia.

Il primo punto è la transizione accelerata nella contabilizzazione delle transazioni finanziarie con i partner stranieri dell'import-export in altre valute.

Il secondo punto è il trasferimento delle più grandi holding russe all'interno della giurisdizione nazionale (la registrazione all'estero complica l'implementazione degli ulteriori passi).

Quindi, ha spiegato Kostin, occorre trasferire al massimo la quotazione dei titoli di stato russi sulle piattaforme nazionali, nonché conferire la licenza a tutti i partecipanti del mercato azionario in modo tale che tutti seguano le stesse regole.

"Ci sono diverse questioni più piccole. Qualcosa può essere fatto più velocemente, qualcosa richiederà molto tempo, ma deve essere fatto", ha aggiunto.

Il banchiere ha osservato che in Estremo Oriente, la banca VTB effettua il 70% delle transazioni con la Cina in dollari. Allo stesso tempo, solo l'8% è contabilizzata in yuan e il 22% in rubli.

"Queste transazioni dovrebbero crescere in numero: per molti aspetti dipende dal desiderio dei nostri esportatori", ha riassunto Kostin.

A settembre, parlando alla sessione plenaria del Forum Finanziario di Mosca, Kostin aveva sostenuto che il passaggio delle transazioni finanziarie dai dollari in favore delle valute nazionali avrebbe potuto richiedere anni, tuttavia è un passo necessario per minimizzare la minaccia della possibile influenza dell'amministrazione statunitense.

Questa estate in un incontro con Vladimir Putin il numero uno della VTB aveva detto che gli analisti e consulenti della sua banca avevano preparato proposte concrete per aumentare l'utilizzo del rublo nelle transazioni internazionali.

Secondo Kostin, questo non solo proteggerà il sistema finanziario russo da fattori esterni, ma darà inoltre nuovo slancio al suo sviluppo.