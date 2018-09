Banca di Russia pronta a difendere sistema finanziario nazionale in caso di sanzioni USA

"La prima cosa che vorrei dire che in caso di scenario sfavorevole della situazione, ovviamente garantiremo supporto completo alle nostre banche, per questo abbiamo strumenti e risorse. A seconda della loro struttura e operatività, abbiamo elaborato le misure necessarie. Capiamo quali potrebbero essere le conseguenze e cosa comporterebbero le sanzioni, perché purtroppo abbiamo banche colpite da queste restrizioni, sappiamo come agire in questo contesto".

"Certo, in questo caso possiamo dare agevolazioni, non escludiamo che potremo garantire agevolazioni normative, come nel 2014. Pertanto con ogni banca ci prepariamo ad eventuali sviluppi negativi della situazione," — ha aggiunto la Nabiullina.