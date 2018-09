Francia svilupperà partenariato economico con Russia

Secondo l'ambasciatrice francese, il suo paese è il secondo in termini di investimenti in Russia nel 2017, e tra i paesi dell'UE ed è uno dei maggiori datori di lavoro in Russia. Nell'Estremo Oriente russo lavora il produttore di dispositivi elettrici e attrezzature Legrand.

Per quanto riguarda le previsioni per gli investimenti, quindi, come ha detto Bermann, la Francia aumenterà il proprio volume entro i prossimi due anni.

Quest'anno la delegazione francese partecipa per la prima volta al Forum Economico Orientale, ma in seguito, come ha detto Sylvie Bermann, c'è l'intenzione di aumentare la sua rappresentanza in questo forum, ha riferito Sputnik.

Inoltre, Parigi si aspetta che il presidente russo Vladimir Putin accetterà l'invito del presidente francese Emmanuel Macron e visiterà la Francia a novembre. A novembre a Parigi si terranno degli eventi dedicati al 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale.