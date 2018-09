La Russia continuerà la cooperazione energetica con l'Iran nonostante le sanzioni USA

"In generale siamo determinati a continuare la cooperazione con i nostri partner iraniani, trovare i meccanismi e modi di interazione per lo sviluppo in tutti i settori energetici", ha detto Novak ai media russi.

Ha aggiunto che ciascuna società valuterà in modo autonomamente il potenziale impatto delle sanzioni sui progetti congiunti con l'Iran.

In precedenza in Iran avevano affermato di voler continuare l'estrazione e l'esportazione di petrolio nonostante le sanzioni statunitensi.