Bloomberg: la Russia è in grado di difendere il rublo

Come sottolinea l'agenzia, nonostante il deprezzamento del rublo, la Banca centrale russa potrebbe utilizzare l'adeguamento dei tassi di interesse per rafforzare il tasso di cambio della valuta nazionale.

La Banca di Russia e il Tesoro, sottolinea Bloomberg, hanno già fatto una serie di passi importanti: sono stati sospesi gli acquisti quotidiani di valuta e sono state annullate le aste settimanali per la vendita di obbligazioni. Considerando che al momento il debito statale del paese è solo del 13% del PIL, la Russia ha sufficienti opportunità di manovra, osserva l'agenzia.

Bloomberg ricorda inoltre che le riserve di oro e valuta estera della Russia raggiungono $460 miliardi, mentre il il rublo è sostenuto in aggiunta dalla crescita delle quotazioni del petrolio.

Inoltre, la redditività decennale delle obbligazioni del Tesoro russe è salita a quasi il 9,1%, mentre i loro profitti reali sono uno dei più alti al mondo, per cui le sanzioni non hanno portato all'esodo di investitori stranieri, conclude Bloomberg.

Il valore ufficiale dell'euro rispetto al rublo, è stato fissato dalla Banca centrale venerdì a 79.3685 rubli, il tasso di cambio del dollaro è 68.2505 rubli. Il costo del paniere di valuta è 73,2536 rubli.

In precedenza, il capo del Ministero dello Sviluppo Economico, Maxim Oreshkin, ha ricordato che il rublo non è nella lista delle valute più deboli.

Allo stesso tempo, Oreshkin ha attirato l'attenzione sull'indebolimento delle valute nazionali di paesi come l'Argentina, la Turchia, il Sudafrica, il Brasile e l'India. Ha anche sottolineato che l'agenzia non vede ragioni a lungo termine per l'indebolimento del rublo.