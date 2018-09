La politica protezionistica dell'amministrazione Trump ha un impatto negativo, soprattutto, sulla stabilità economica dei paesi in via di sviluppo, dove la volatilità delle valute nazionali è ora elevata.

Washington ha scatenato una guerra economica non solo contro la Cina o l'Unione Europea, ma anche contro i suoi stessi vicini nel continente. È per questo motivo che stiamo attivamente lavorando per diversificare i nostri partner commerciali. In questo senso, viene prestata particolare attenzione alla cooperazione con paesi come la Russia e la Cina, dato che, a quanto pare, Washington intende continuare su questa linea.

Nel caso della Cina, le nostre relazioni si trovano in una fase abbastanza iniziale, ma recentemente siamo stati in grado di compiere progressi significativi in ​​questa direzione. Abbiamo relazioni più strette con la Russia, ma stiamo progettando di raggiungere un nuovo livello, in particolare, nel campo della cooperazione tecnologica.

La protezione dell'amministrazione Trump è una risposta agli Stati Uniti che perdono competitività. E, secondo tali rinomati specialisti come il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, questo è il metodo sbagliato, che in futuro porterà molte spiacevoli sorprese economiche degli Stati Uniti. Ma, sfortunatamente, altri paesi ne soffriranno.