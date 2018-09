Ministro esteri siriano nomina paesi che ricostruiranno la Siria

Le società iraniane e russe riceveranno la priorità per la collaborazione nella ricostruzione della Siria, ha detto venerdì il Ministro degli Esteri Walid Muallem.

"Dato che nella guerra contro il terrorismo ci siamo affidati agli amici della Repubblica Islamica dell'Iran e alla Federazione russa, di conseguenza, nel processo di ricostruzione del nostro paese daremo la priorità agli amici di Iran e Russia e alle loro aziende. Questo significa rispetto per le vittime di questi paesi che hanno dato la vita per la Siria, e dunque avranno il diritto a partecipare al processo di ricostruzione", ha detto Muallem in un'intervista.

"C'è anche un gruppo di paesi amici della Siria, come la Cina, India, Malesia, Brasile e il Sud Africa, tutti questi paesi hanno espresso il loro desiderio di partecipare al programma di ricostruzione della Siria", ha aggiunto.