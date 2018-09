Le compagnie di IT cinesi e USA competono per il mercato africano

Amazon ha assorbito il più grande rivenditore dell'Africa settentrionale Souq.com. Alibabà invece investe nello sviluppo di infrastrutture per pagamenti elettronici. Amazon sta implementando lo stesso modello di business usato in Europa e USA. Secondo gli esperti però saranno le compagnie cinesi in futuro ad avere più successo.

Pochissimi hanno mai sentito parlare in Europa o in USA degli smartphone Tecno. Anche in Cina è molto difficile trovarli nei negozi. Mentre nei paesi africani questo brand cinese occupa il 40% del mercato. Gli smartphone Tecno sul continente africano hanno venduto più di 200.000 milioni di pezzi. Gli africani li amano molto. Una studentessa del Kenya in una intervista con Sputnik ha spiegato perché gli africani amano così tanto questo brand, infatti a quanto pare gli smartphone Tecno hanno un ottima fotocamera. Tutto questo chiaramente non è frutto di un caso, infatti la fotocamera di questi smartphone è stata progettata per essere venduta nel mercato africano. Perché? Perché è stata progettata per fotografare persone dalla pelle scura, quindi nelle foto vengono meglio. Inoltre, poiché nel continente africano di volta in volta si verificano interruzioni di energia elettrica, Tecno è dotato di una buona batteria che può durare per diversi giorni. E non importa che questi vantaggi siano raggiunti riducendo la produttività, aumentando il peso e le dimensioni del dispositivo, caratteristiche importanti per gli europei. Per gli africani, i prodotti Tecno hanno proprietà ottimali per il consumatore.

Ecco perché gli esperti ritengono che la Cina sia molto più propensa a conquistare i mercati africani. Sì, in effetti, i giganti della tecnologia occidentale come IBM e Microsoft hanno investito milioni di dollari nello sviluppo dell'infrastruttura digitale in Africa per oltre un decennio. Ma negli ultimi anni, il mercato cinese ha gradualmente guadagnato quote di mercato con Huawei o ZTE, che stanno adattando i loro prodotti alle esigenze del mercato africano. La stessa situazione si verifica nel mercato dell'e-commerce. Amazon sta cercando di introdurre in Africa lo stesso modello di business che ha avuto successo negli Stati Uniti e in Europa. Ma in Africa esistono realtà completamente diverse, che sono molto più comprensibili per le aziende cinesi, dice a Sputnik il direttore del Centro per l'economia mondiale della Cina Institute of Contemporary Internazionale problemi Fenin Chen Chen Fengying.

"Gli studi hanno dimostrato che il mercato africano è più simile a quello cinese, quindi il modello cinese è più adatto per questa regione. La Cina e l'Africa hanno tradizionalmente profondi rapporti, che piaccia o meno. A prescindere da come cambiano i rapporti con gli altri paesi, le relazioni Cina-Africa non sono mai state interrotte, sono sviluppate da molto tempo. Penso che i mercati cinese e africano si completino a vicenda. La Cina e l'Africa sono mercati emergenti. Pertanto, ci sono molti punti di contatto comuni. "

La Cina sta davvero diventando il paese più importante per l'Africa. Secondo i calcoli dell'Università di Boston, un terzo di tutti gli investimenti stranieri cinesi in energia dell'anno scorso, 6,8 miliardi di dollari, sono stati fatti in Africa. Questa è la quota più grande, nemmeno in Asia meridionale, la Cina ha investito di più, "solo" 5,84 miliardi di dollari. Recentemente, il capitale cinese sta anche attivamente lottando per le industrie ad alta tecnologia. Ant Financial, divisione di tecnofinanza di Alibaba, investirà $14 miliardi nell'espansione internazionale con un focus speciale sui paesi africani. E qui l'azienda ha grandi prospettive, afferma l'esperto.

"L'e-commerce è sviluppato al meglio nelle regioni arretrate. Le regioni più arretrate rispondono meglio alle cose più nuove. Questo spiega, ad esempio, il successo di Ant Financial in India. Generalmente queste regioni accettano pagamenti e-commerce e mobili in una sola volta, perché lì, a differenza degli Stati Uniti, non c'è stata un'epoca di carte di credito e pochi hanno questi prodotti. Negli Stati Uniti c'è un mercato del credito più affidabile e sviluppato, quindi, in un certo senso, sono più sviluppati di noi. Ma questo non significa che i nostri pagamenti mobili siano meno affidabili, sono semplicemente più flessibili".

Secondo i calcoli di EY, nel 2017 il 69% dei cinesi che utilizzava internet faceva uso alcuni degli altri servizi di tecnofinanza. Per fare un confronto: negli Stati Uniti questo indicatore è molto più basso: solo il 33%. La Cina è il luogo di nascita dei pagamenti mobili. Alla fine del 2017, i pagamenti mobili della Cina ammontavano a 294,97 miliardi di yuan (44 trilioni di dollari), con un aumento del 41% rispetto al 2016. Ed entro il 2021, secondo le previsioni di informazioni interne, il volume dei pagamenti aumenterà di tre volte.

La ragione di un così rapido sviluppo di tecnofinanza in Cina è che il sistema bancario tradizionale nel paese non si è mai sviluppato. Le carte di credito erano disponibili per non più del 20% della popolazione del paese. Allo stesso tempo, la domanda di prodotti bancari è stata grande. Il potenziale del mercato è stato utilizzato da aziende come Alibaba. In Africa, la situazione è simile. Il settore bancario ha poca interazione con la stragrande maggioranza della popolazione. I mercati non sviluppati e la domanda insoddisfatta sono gli elementi con cui le aziende tecnologiche cinesi si sono riempiti le loro tasche. Sarà più facile per loro adattarsi al mercato africano rispetto alle società europee e americane che non sempre capiscono che le preferenze dei consumatori nei paesi sviluppati e in via di sviluppo possono talvolta differire in modo molto significativo.