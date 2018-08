Secondo il giornalista, la Germania non dovrebbe diventare ostaggio della Casa Bianca e rinunciare alla costruzione del gasdotto. Questo progetto ha molti vantaggi non solo per la Germania, ma anche per l'intera Europa, ha sottolineato.

Sommer osserva che chiunque attribuisce a Nord Stream-2 un significato politico dovrebbe capire che il progetto non legherà l'Europa alla dipendenza dal gas russo.

Attualmente solo il 40% del gas consumato in Germania viene importato dalla Russia, il resto arriva da Olanda, Norvegia e da altri Paesi. Il petrolio russo ha una quota di poco superiore al 36% nel mercato tedesco. Allo stesso tempo, aggiunge l'autore dell'articolo, nel 1990 le forniture di materie prime dalla Russia erano molto più grandi.

Inoltre la Germania e l'intera UE devono aumentare le forniture, perché in altri Paesi si registra un calo di produzione e la Russia si è dimostrata un fornitore affidabile, anche durante la Guerra Fredda.

Inoltre, secondo Sommer, l'oppositore principale del progetto, l'Ucraina, potrebbe facilmente risolvere il problema del transito del gas attraverso il suo territorio: basterebbe un "atteggiamento realistico" da parte del presidente Poroshenko.

L'editorialista sottolinea che il gas naturale liquefatto statunitense, nonostante in Europa non manchino i rigassificatori e le infrastrutture adeguate, costa mediamente il 25% in più rispetto al gas russo, quindi l'Europa non ha alcuna motivazione politica ed economica valida per abbandonare Nord Stream-2.

Allo stesso tempo Sommer esprime preoccupazione per le azioni di Donald Trump. Le sue sanzioni infondate minacciano non solo i Paesi della UE, ma i consumatori europei sentiranno presto "l'orrore" delle sue azioni nella forma di un forte aumento delle bollette.