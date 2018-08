Russia: iniziata preparazione a costruzione Nord Stream 2

Nord Stream 2 ha iniziato i lavori preparatori per la costruzione del Nord Stream -2 in Russia, ha riferito un rappresentante dell'azienda a Sputnik.

"Confermiamo che Nord Stream 2 ha avviato lo sgombero dalla vegetazione del corridoio lungo il percorso del gasdotto e la costruzione di una strada di accesso temporaneo nella riserva Kurgalsky. Queste complesse misure preparatorie di costruzione sono eseguite in conformità con il permesso ricevuto dal Ministero dell'edilizia e delle abitazioni e dei servizi comunali all'inizio di giugno di quest'anno e tenendo conto delle esigenze ambientali stabilite dall'opinione della commissione di esperti delle competenze ecologiche dello Stato", ha detto il rappresentante.

Greenpeace ha comunicato a Sputnik dell'inizio dei lavori di costruzione nella riserva Kurgalsky nella regione di Leningrado. "Nella Riserva Kurgalsky sono stati introdotti macchinari pesanti e hanno cominciato a costruire il gasdotto Nord Stream-2", ha detto in un comunicato.

"Il progetto North Stream 2 è attuato in stretta conformità con le disposizioni della Competenza Ecologica Statale. Il metodo di costruzione innovativo e ottimizzato è stato progettato specificamente per il gasdotto nella riserva Kurgalsky, il che ha permesso all'azienda di ridurre la costruzione del corridoio e il relativo impatto ecologico di oltre il 50% rispetto ai metodi tradizionali. Per realizzare il progetto, puntiamo a ridurre ulteriormente l'impatto sull'ambiente per quanto possibile", ha detto un rappresentante del Nord stream AG 2.

I lavori per la costruzione del Nord Stream-2 nella parte russa del gasdotto vengono condotti dall'azienda Mezhregiontruboprovodstroy (MRTS), dall'olandese Van Oord e dalla norvegese Kvaerner. MRTS eseguirà la costruzione sulla parte su terra e le sezioni di collegamento sulla superficie, Van Oord-Boskalis condurrà i lavori sulle trincee e il riempimento delle aree onshore e offshore, Kvaerner è responsabile della gestione dei cantieri, dei tubi e della logistica onshore. Kvaerner ha riferito che il valore del contratto con Nord Stream 2 sarà di 600 milioni di corone norvegesi (circa 71,5 milioni di dollari). Tra i contraenti c'è OOO Gazprom Engineering, che svolge attività di ingegneria, e Svarog LLC, che sta conducendo ricerche sul progetto in Russia. STEP LLC costruirà una città temporanea per i costruttori.

Il progetto Nord Stream-2 prevede la costruzione di due linee di gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa russa attraverso il Mar Baltico alla Germania. La nuova pipeline dovrebbe essere costruita accanto all'attuale Nord Stream. Passerà attraverso le zone economiche territoriali o esclusive dei paesi lungo le rive del Mar Baltico: la Federazione russa, la Finlandia, la Svezia, la Danimarca e la Germania. Da questi paesi, Nord Stream 2 AG, operatore di Nord Stream-2, deve ricevere permessi di costruzione solo dalla Danimarca.