Poroshenko sicuro, la Russia pagherà le perdite sui contratti del gas

"I russi non ci controlleranno e non ci metteranno mai più in ginocchio con il loro cappio e ricatto del gas. Inoltre abbiamo vinto la causa presso la corte di Stoccolma, e i russi pagheremo all'Ucraina una perdita di $4.6 miliardi di dollari. Ancora, un paio di giorni fa abbiamo raggiunto il record di 1000 giorni che viviamo senza gas russo", ha detto il presidente durante il lancio di un nuovo gasdotto ad Avdeevka nella regione di Donetsk.

L'Ucraina ha smesso di acquistare gas russo a novembre 2015 e nel 2016-2017 non l'ha utilizzato in preparazione alla stagione invernale. I colloqui trilaterali sul transito del gas tra Russia, Commissione Europea ed Ucraina si sono svolti il ​​17 luglio a Berlino. Ciò è avvenuto per la prima volta dopo la decisione dell'arbitrato di Stoccolma sulle controversie tra Gazprom e Naftogaz a causa di contratti per la fornitura e il transito di gas.

La corte di Stoccolma a dicembre e febbraio si è pronunciata sulle controversie tra Gazprom e Naftogaz riguardanti i contratti per la fornitura e il transito di gas, obbligando la compagnia russa a pagare la società ucraina 2,56 miliardi di dollari. Gazprom ha fatto ricorso a marzo e in maggio ha chiesto la completa abolizione della decisione sul "transito". Il 30 maggio, l'Ucraina ha annunciato l'inizio del recupero obbligatorio dei fondi con il sostegno della corte il sequestro dei beni di Gazprom in Svizzera, il 5 giugno una decisione simile è stata presa in tribunale nei Paesi Bassi e il 19 giugno nel Regno Unito.

"Naftogaz", il 6 luglio, ha intentato una nuova causa contro Gazprom chiedendo una revisione delle tariffe per il transito del gas a partire da marzo 2018, le pretese della compagnia sono stimate a 11,58 miliardi di dollari.