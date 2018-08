"Putin ha fatto una mossa intelligente": il mondo finanziario si prepara a grandi shock

Per questo, in Occidente, a differenza della nostra "comunità di esperti liberali", la notizia che la Russia ha aumentato le sue riserve auree a luglio è stata accolta con rispetto. "Putin ha fatto una mossa molto intelligente", ha detto Jim Rickards, autore e curatore della newsletter "Strategic intelligence". "La Russia è nelle condizioni di finanziare la guerra. Essa si sbarazza della valuta statunitense e compra oro. Questo la protegge dal congelamento del suo patrimonio in dollari e dalle sanzioni". Sebbene in realtà è frivolo pensare che le azioni della Banca centrale russa nel mercato dei metalli preziosi siano dettato solo dalla paura delle sanzioni. A giudicare dal fatto che la riserva d'oro strategica della Federazione Russa viene rifornita costantemente e per lungo tempo, non può ancora essere spiegata da alcuna "necessità immediata".

La decisione della Banca centrale russa di smettere di acquistare valuta estera sul mercato nazionale dal 23 agosto e fino alla fine di settembre è chiaramente operativa. Secondo la versione ufficiale, in questo modo la Banca centrale russa ha deciso di agire semplicemente per ridurre la volatilità dei mercati finanziari e aumentare la prevedibilità delle azioni delle autorità monetarie. Ma qualcosa ci dice che non è solo quello. Il ministero delle Finanze ha immediatamente dichiarato che gli acquisti di valuta estera nell'ambito del regolamento di bilancio continueranno, con ulteriori acquisti di titoli del Tesoro USA.

Tuttavia non solo noi, ma tutto il mondo è preoccupato per l'imprevedibilità degli americani. Nel governo russo lo hanno capito. La dichiarazione del ministro dell'Industria e del Commercio Denis Manturov che la Russia sta già valutando di passare alle transazioni in valuta nazionale in risposta alle nuove sanzioni degli Stati Uniti, non è quella di un dilettante.

Tali parole sono costose per definizione. Come la tesi secondo cui ci si impegnerà per ridurre la dipendenza dalle apparecchiature tecnologiche straniere.

La consapevolezza del progresso dei cambiamenti tettonici nei mercati globali arriva non solo agli economisti russi, ma anche alle loro controparti europee.Pertanto, ad esempio, la percezione che l'UE dovrebbe stabilire un analogo indipendente interbancario al sistema di scambio di informazioni SWIFT (come ha affermato in un'intervista a Handelsblatt il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas) è improbabile che emerga come un "pezzo di propaganda" di una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Le persone serie, come il ministro dell'industria e del commercio russo o il capo del ministero degli esteri tedesco, semplicemente non dicono queste cose senza un approfondito studio e coordinamento.

Alla fine, questo non è altro che "la necessità di rafforzare l'autonomia europea creando canali di pagamento indipendenti dagli Stati Uniti". E se sei mesi fa di queste cose non ne parlavano neppure marginalmente gli euroscettici, e ora ne parla esplicitamente il ministro degli Esteri tedesco.

Il mondo (almeno nell'economia globale) sta chiaramente entrando in un periodo di instabilità strategica. E può uscirne completamente trasformato — almeno il sistema finanziario ed economico. E a questo proposito, la riformattazione delle riserve in oro e in valuta estera della Federazione Russa e gli ingenti acquisti di oro da parte della Banca Centrale Russa appaiono del tutto comprensibili.