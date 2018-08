Il rublo frena la caduta contro euro e dollaro

La moneta russa ha compensato la maggior parte delle perdite giornaliere verso l'euro e il dollaro ed è passato in una fase rialzista, emerge dai dati della Borsa di Mosca.

Il tasso di cambio del dollaro è diminuito di 30 centesimi arrivando al livello di 67,73 rubli, mentre l'euro si attesta a 78,43 rubli dopo aver recuperato quasi mezzo rublo.

In precedenza, la Banca Centrale ha dichiarato che non avrebbe acquistato valuta per il ministero delle Finanze sul mercato interno dal 23 agosto alla fine di settembre 2018.

Prima dell'uscita della notizia, il dollaro era scambiato a circa 69 rubli, mentre l'euro valeva circa 79,8 rubli.

La Banca di Russia ha dato al mercato un chiaro segnale ribadendo la volontà di salvaguardare la stabilità della moneta: la valuta russa si adatterà nel nuovo range di valori correnti, ritiene l'analista di Rosbank Evgeny Koshelev.