Deutsche Bank minaccia governo russo di chiusura dei rapporti

La banca ha inviato una lettera al governo il 27 giugno. Nel documento, l'istituto finanziario ha indicato che stava analizzando i servizi forniti al governo e i documenti disponibili come parte della pratica Know Your Customer. Hanno spiegato che le informazioni sui clienti dovrebbero essere aggiornate in conformità con le regole interne della banca e i requisiti del regolatore.

"L'incapacità di ottenere le informazioni più recenti dalla vostra azienda potrebbe richiedere la chiusura dei nostri rapporti commerciali" il quotidiano cita il testo della lettera.

L'appello indica inoltre che la banca può iniziare la procedura per la chiusura dei rapporti se il governo non la contattaterà entro 30 giorni. Questo periodo è scaduto. Secondo i funzionari non nominati del blocco finanziario ed economico, la risposta non è stata inviata. Allo stesso tempo, Deutsche Bank non ha più inviato comunicazioni su questo account, affermano le fonti del giornale.

La lettera non specifica quali operazioni la banca ha condotto o conduce per il governo russo.