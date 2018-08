Trump affossa il dollaro

Nell'intervista con l'agenzia Reuters del 20 agosto l'inquilino della Casa Bianca ha dichiarato di non essere soddisfatto della politica perseguita dal presidente della Banca Centrale americana Jerome Powell, in particolare dai propositi per aumentare il costo del denaro.

Trump ha sostenuto che Powell dovrebbe perseguire la politica del "basso costo del denaro". Tuttavia i trader credono che la Fed non rinuncerà ad aumentare il tasso d'interesse.

Precedentemente gli analisti della banca d'investimenti JPMorgan Chase & Co. avevano affermato che il presidente degli Stati Uniti potrebbe sfruttare la svalutazione competitiva del dollaro all'interno della guerra commerciale per rafforzare la posizione dell'economia americana.