L'instabilità del dollaro fa pensare alla ricerca di altri modi per effettuare le transazioni commerciali con i partner nell'ambito della cooperazione tecnico-militare, ha dichiarato in un'intervista con Sputnik il direttore dell'agenzia federale russa per la cooperazione tecnico-militare Dmitry Shugaev.

"Ad oggi la valuta principale per monetizzare i contratti di esportazione è il dollaro statunitense. Tuttavia ci sono molti interrogativi, in primo luogo l'affidabilità di questa moneta <…> Non c'è alcuna certezza su quello che avverrà domani. L'intera situazione, in aggiunta alle sanzioni imposte contro noi ed i nostri partner, ci fa riflettere sulla necessità di trovare altri modi per effettuare le transazioni", ha spiegato.