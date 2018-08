Duma commenta possibili sanzioni USA contro società coinvolte in Nord Stream-2

Le sanzioni statunitensi in preparazione contro le società che partecipano al progetto energetico russo-tedesco Nord Stream-2 sono una mossa deliberata per complicare i negoziati attorno all'opera, ha dichiarato a Sputnik il vicepresidente della commissione Esteri della Duma Alexey Chepa.

Il nuovo pacchetto di sanzioni statunitensi contro le aziende che partecipano al progetto Nord Stream-2 si trova ad un buon punto di elaborazione, si afferma in un articolo del Wall Street Journal pubblicato nel fine settimana. Come hanno raccontato al giornale gli ex ed attuali funzionari statunitensi, la bozza di sanzioni è in discussione e potrebbe essere introdotta in poche settimane.

Chepa ha osservato che la notizia è uscita in concomitanza con l'incontro a Berlino tra il presidente russo Vladimir Putin ed il cancelliere tedesco Angela Merkel.

"Tutto questo, naturalmente, è deliberato per complicare in qualche modo i negoziati su Nord Stream-2", ha affermato il deputato.

Chepa ha aggiunto che il gasdotto Nord Stream-2 porta vantaggi sia alla Russia che alla Germania, così come ad altri Paesi, ma non è vantaggioso per gli Stati Uniti.

In precedenza il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva riferito che durante l'incontro tra Putin e la Merkel, parlando delle possibili sanzioni alla realizzazione del gasdotto Nord Stream-2, si era convenuto che il progetto è implementabile e di natura puramente economica e deve essere protetto dagli attacchi.

Il progetto energetico Nord Stream-2 prevede la costruzione di due rami di un gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno che unisce le coste russe e tedesche attraverso il Mar Baltico.