Esperto commenta decisione di Fitch sul rating sovrano della Russia

Venerdì Fitch ha confermato il rating della Russia a BBB- con outlook positivo. L'agenzia ha osservato che l'economia russa è riuscita a resistere al round di aprile delle sanzioni statunitensi.

"L'outlook positivo dice che se l'economia della Russia continuerà a crescere e il paese sarà in grado di mostrare cifre più alte, una politica monetaria corretta al fine di ridurre l'inflazione, la previsione può essere migliorata e la valutazione potrebbe aumentare. Questo è importante", ha detto Piskulov.

Egli ha notato che la conferma del rating da ottimismo agli investitori internazionali negli asset russi e conferma il fatto che l'economia russa sta superando con successo le sanzioni.

"La Russia ha molti partner commerciali… Molti partner europei per i progetti in corso, come il Nord Stream 2, che non rinunciano a collaborare. Anche le aziende americane non rifiutano di collaborare con la Russia… Fitch non vede segni di deterioramento nella situazione, ha detto che l'economia russa affronta con successo le sanzioni", ha affermato l'esperto.

Malgrado la conferma del rating da parte di Fitch, venerdì il rublo non ha subito variazioni in positivo. Gli esperti intervistati da Sputnik non si aspettavano cambiamenti nel rating, ma hanno notato che i rischi politici esterni potrebbero influenzare la retorica dell'agenzia.