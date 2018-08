La Lettonia spera di sopravvivere con il raccolto abbondante della Russia

Secondo il membro del consiglio di amministrazione del porto di Yuri Matveev, le piogge prolungate lo scorso autunno e un'estate secca nel 2018 hanno portato ad una grave diminuzione del raccolto dei contadini lettoni. In alcune regioni del paese, le perdite raggiungeranno il 50%.

"Nelle regioni della Lettonia la situazione è leggermente varia, ma, diciamo, che Kurzeme e Nord Kurzeme sono quelle più colpite. Penso che ci sarà probabilmente un calo del 50%" ha detto Matveyev.

Di conseguenza, il transito attraverso i porti lettoni sarà seriamente ridotto, il che porterà a una significativa riduzione dei profitti. Matveyev spera che un buon raccolto di colture in ritardo in Russia aiuterà l'impresa.

"Il raccolto di girasole in Russia dovrebbe essere buono, forse anche particolarmente abbondante e questo settore, sosterrà la nostra attività. Diciamo che il raccolto di barbabietola da zucchero non sarà peggiore di quello dell'anno scorso.Questi raccolti sono in ritardo, saranno raccolti solo a settembre, c'è speranza per loro, proveremo a sopravvivere" ha detto Matveyev.

Il settore del transito delle merci della Lettonia ha perso un volume significativo di merci a causa dell'intenzione della Russia di sviluppare la propria infrastruttura sulla costa del Mar Baltico e anche di aumentare la capacità di trasporto delle ferrovie nella regione di Leningrado. Secondo i dati statistici, negli ultimi quattro anni il trasporto ferroviario in Lettonia è diminuito del 23%, il fatturato dei porti lettoni del 16% e l'economia nazionale ha perso circa 132 milioni di euro.