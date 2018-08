Economia ucraina subirà danni colossali se rottura totale rapporti commerciali con Russia

Il politico, in particolare, ha osservato che nonostante tutto la Russia continua a restare il principale partner commerciale dell'Ucraina.

"Beh, diciamo la verità direttamente: per l'Ucraina è un bene, perché nonostante tutto le dà un mercato significativo di sbocco per i suoi prodotti, dà la possibilità di acquistare qualcosa cruciale per il nostro Paese. Compra dalla Russia il combustibile nucleare, la maggior parte, è importante per il funzionamento delle centrali nucleari che producono in Ucraina più della metà dell'energia elettrica. Lo spegnimento di questi impianti sarebbe una totale catastrofe. Ci sono molti altri esempi", ha sottolineato l'economista.

Inoltre l'ex ministro ha ricordato che Kiev ha già sperimentato le conseguenze della cessazione della cooperazione con Mosca in diversi settori.

"Ci sono esempi in cui è stata interrotta la cooperazione, ad esempio nel settore spaziale. Conseguentemente l'Ucraina ha purtroppo smesso di produrre missili e non prende parte al lancio di mezzi spaziali. Nel settore aeronautico da 3 anni l'Ucraina non produce più un singolo velivolo", ha aggiunto Suslov.

Inoltre ha manifestato la sua contrarietà alla rottura dei rapporti commerciali con la Russia come proposto dall'ex presidente Yushchenko, in quanto l'Ucraina ne soffrirebbe molto.

"La proposta di Yushchenko di troncare completamente le relazioni commerciali ed economiche causerà enormi danni all'economia ucraina e ridurrà ulteriormente il tenore di vita degli ucraini Se vi rinunciamo, solo dal transito di gas perderemo fino a tre miliardi di dollari l'anno. E' solo una posizione, quindi la proposta di Yushchenko, per usare un eufemismo, non è intelligente", ha concluso il politico.