Secondo il politico americano, è l'unica ricetta per ridurre la dipendenza dell'Europa dal gas russo. In questo modo i Paesi europei, in particolare la Germania, smetteranno di nutrire "l'orso russo" con denaro, è convinto Nunes.

L'unico ostacolo a questo gasdotto, secondo Nunes, è la propaganda russa in Italia, tramite cui Mosca fa disinformazione per impedire l'implementazione del progetto.

Tuttavia le autorità italiane sono contrarie a questo progetto, definendo il gasdotto privo di significato, poiché non ha domanda. L'amministrazione Trump considera il gasdotto Trans-Adriatico, il cui costo di costruzione è stimato in 5,2 miliardi di dollari, come contrappeso al Nord Stream-2, che porta il gas russo direttamente in Germania attraverso il Mar Baltico.