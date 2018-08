Crisi economica della Turchia, BCE: A rischio banche UE

Il crollo della lira turca rischia di scatenare un effetto domino sul tutto lo scacchiere economico mondiale. Con ripercussioni più pronunciate sui mercati europei.

© Sputnik . Michael Klimentyev Erdogan: Turchia stanca per i negoziati di adesione all'UE

La moneta di Ankara venerdì è precipitata sotto i livelli storici — superando quota 6 per dollaro — perdendo così oltre un terzo del valore di inizio anno. A preoccupare ancor di più i mercati l'inflazione che da tempo sembra inarrestabile e che ha portato i rendimenti dei titoli di Stato decennali turchi su livelli che sfiorano i 20 punti percentuali.

E i primi forti segnali di un contagio si stanno avvertendo sullo spread e sull'euro, ma a risentirne sono anche le Borse che hanno segnato ribassi importanti soprattutto sull'azionario bancario.

A segnalare le preoccupazioni dei mercati è un articolo del Financial Times che riporta le valutazioni della Banca centrale europea. Secondo Ft, la vigilanza della Bce teme che la crisi in atto in Turchia possa coinvolgere alcuni istituti di credito europei.