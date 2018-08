La Cina passerà alla settimana lavorativa di 4 giorni?

Gli analisti hanno pubblicato un rapporto in precedenza nel quale viene sottolineato che in Cina, c'è una tendenza sfavorevole dei dipendenti di diverse aziende a lavorare dalle nove del mattino fino alle nove di sera, sei giorni alla settimana, questo calendario è apparso anche sotto la designazione "996". A causa di lavoro a tempo indeterminato e la necessità della presenza in ufficio, la gente ha smesso di dedicare tempo al miglioramento personale, nella realtà di tutti i giorni, e non in quella virtuale con gli amici e la famiglia, e questo in futuro potrebbe portare a disturbi psicologici.

Gli esperti ritengono che, per una maggiore efficienza, così da creare un ambiente favorevole per una nazione felice sarebbe necessario introdurre una settimana lavorativa di 36 ore, allungare le feste ufficiali e garantire permessi retribuiti per tutti i cittadini in tutto il paese. Si segnala che al fine di creare condizioni di vita di alta qualità sarà prima necessario per dare alla gente la possibilità di rilassarsi a sufficienza.

Gli scienziati dell'Accademia delle scienze sociali hanno studiato il problema, soppesato tutti i pro e i contro, e alla fine hanno presentato una proposta per introdurre entro il 2030 nel programma di lavoro dell'intero paese di "quattro giorni lavorativi e tre giorni liberi" con la giornata lavorativa che non dovrebbe superare le nove ore.

La prima fase della passaggio a tale settimana lavorativa, sarebbe il trasferimento al sistema 4-3 dell istituzioni statali di grandi e medie dimensioni, principalmente nella parte orientale della Cina sviluppata. Tale transizione, secondo gli scienziati, dovrebbe essere implementata nel periodo dal 2020 al 2025. Inoltre, questa pratica dovrebbe gradualmente diffondersi nella Cina centrale ed entro il 2030 diventare la norma in tutta la Repubblica Popolare Cinese.

Tra i sostenitori della riduzione della settimana lavorativa ci sono soprattutto quelli che lavorano in ufficio a intervalli regolari: alcuni ritengono che le moderne tecnologie consentano un'esecuzione molto più rapida di qualsiasi lavoro, e molto spesso molti impiegati si limitano a sedersi fino alla fine della giornata lavorativa.

"Credo che il passaggio a quattro giorni lavorativi sarebbe ragionevole, soprattutto per le imprese di proprietà statale, allora sarebbe possibile smaltire correttamente il tempo senza estendere il turno lavorativo a tutto il giorno, solo per avere qualcosa da fare, e farlo in fretta. Poi si potrà riposare a sufficienza, e lavorare in modo efficiente", ha detto a Sputnik una ragazza cinese che lavora in ufficio con l'orario 9:00-18:00.

Secondo lei, "in generale, la particolare necessità di essere costantemente in ufficio per i rappresentanti di molte professioni nel nostro tempo non ha senso, perché alcuni esperti già da tempo lavorano a distanza e organizzano il loro tempo e lavorano per i risultati. Ormai su internet si può ordinare tutto: la traduzione di articoli, servizi di contabilità, eventuali consultazioni".

La Cina a differenza di tutti gli altri paesi del mondo è passata alla settimana lavorativa di cinque giorni solo 23 anni fa, quando due giorni liberi di seguito erano qualcosa di straordinario per il paese, che stava appena entrando nell'era dello sviluppo economico attivo e del boom industriale. A quel tempo, la norma era una settimana lavorativa di sei giorni per 8-10 ore al giorno, ma non si dimostrava efficace.

Dopo l'introduzione di tale giornata lavorativa i cinesi hanno iniziato ad avere più tempo libero per viaggiare e studiare meglio il proprio paese, cosa che ha provocato un boom dell'industria del turismo.

Ma il Paese è pronto per passare a una settimana lavorativa di quattro giorni? Ha bisogno di questo? Al momento della pubblicazione della ricerca, le opinioni dei residenti del paese sono state in qualche modo divise, a giudicare dai commenti sui social network, le persone non credono nella realtà di tali cambiamenti drastici e sperano di avere la garanzia delle ferie pagate.

Un certo numero di utenti è indignato dal fatto che in alcune aziende non possano nemmeno offrire dei fine settimana liberi ai propri dipendenti, quindi il pensiero di un periodo lavorativo di "quattro giorni" dovrebbe essere scartato per il prossimo secolo. L'altra parte del pubblico richiede almeno un congedo retribuito e ore di straordinario per tutte le fasce della popolazione.

Il rapporto presenta i risultati del sondaggio, secondo il quale il 40,1% degli intervistati ha riferito di non avere ferie annuali retribuite, 4,1% hanno diritto al congedo, ma che non può essere utilizzato, anche il 18,8% hanno delle ferie, ma il loro orario di lavoro è abbastanza flessibili, al punto che il resto non funziona, solo il 31,1% degli intervistati ha dichiarato di aver avuto delle ferie pagate e che le usano a loro discrezione.

Secondo la legislazione sul lavoro, questo è principalmente applicabile alle società e agli istituti statali, dove ogni dipendente ha diritto a ferie annuali retribuite. In tali luoghi di lavoro il dipendente acquisisce giorni di ferie in base all'esperienza lavorativa: per esempio, con 10 anni d'esperienza, il dipendente riceve una vacanza di cinque giorni, con una lunghezza da 10 a 20 anni: 10 giorni, e solo dopo 20 anni di lavoro, è possibile ottenere 15 giorni di vacanza. Certamente, in alcune società private e straniere, le ferie potrebbero essere più o meno dipendenti dalle condizioni con le quali il dipendente è d'accordo.

Inoltre, v'è anche il fine settimana di vacanza ufficiale per il nuovo anno cinese, il Giorno della Repubblica Popolare Cinese e il primo di maggio, che tutti cercano di usare per andare nelle città natali o in viaggio, che è una vera sfida per il sistema dei trasporti del Paese.

I giovani sono dell'opinione che ora la Cina è sulla strada dello sviluppo attivo e che in questa maniera si perderebbero opportunità che possono essere ottenute con la necessaria diligenza.

"È inutile introdurre un fine settimana di tre giorni, soprattutto ora, quando tutto si sta sviluppando velocemente, si sa che i cinesi lavorano duramente, e che lavorano molto anche nei fine settimana, alcuni dei miei colleghi vengono a lavorare ogni fine settimana", ha condiviso con Sputnik la sua opinione Zhang Qiang, che lavora nel dipartimento delle risorse umane di una delle più grandi banche cinesi.

Tra chi si oppone alla riduzione della settimana lavorativa ci sono anche quelli che sono impegnati nel settore dei servizi, in quanto il loro reddito è direttamente dipendente dalla quantità di ore di lavoro e dagli sforzi.

"Io lavoro per 10-12 ore al giorno, tutti i giorni, in un mese ho un massimo di tre giorni di riposo, ma sono felice di lavorare così: il lavoro è denaro, con il resto non si ottiene niente e per me tali idee come la riduzione della settimana lavorativa non significano nulla, è più importante per i "colletti bianchi"", ha detto la massaggiatrice Ma Jianmei