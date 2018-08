Ucraina, possibile default a causa dell'aumento del prezzo del gas

Pavlenko ha spiegato che al momento il bilancio del tesoro ammonta a meno di due miliardi di grivna e il paese continua a ridurre vari programmi sociali relativi al sostegno delle categorie più deboli. L'aumento del prezzo del gas, ha spiegato il deputato, comporterà il necessario taglio dei sussidi.

"Possiamo aspettarci una situazione molto pericolosa in autunno: il sequestro del bilancio dello stato, molti altri tagli al bilancio statale. Questo danneggerà molte persone e famiglie che si impoveriranno ancora di più", ha detto Pavlenko aggiungendo che tale situazione potrebbe causare il default.

Uno dei problemi più gravi per l'Ucraina rimane l'aumento delle tariffe del gas ai consumatori. Questa è anche una delle principali condizioni del Fondo Monetario Internazionale per dare a Kiev un'altra tranche di assistenza. Dal 2016 i prezzi del gas per la popolazione sono stati legati al valore di mercato del carburante importato. Per due anni i prezzi mondiali sono aumentati in modo significativo, ma le tariffe non sono state riviste.