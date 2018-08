Pechino reagisce alle dichiarazioni del consigliere economico di Trump

In precedenza Larry Kudlow, consigliere economico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aveva affermato che Washington continuerà a fare pressione su Pechino per ottenere concessioni commerciali. Inoltre Kudlow aveva sostenuto che "l'economia cinese e la sua moneta sono deboli e le persone se ne stanno andando dal Paese"; inoltre ha esortato a non sottovalutare la determinazione di Trump "per andare fino in fondo."

"Lo stato dell'economia cinese è evidente a tutta la comunità internazionale. Ogni anno, il nostro contributo allo sviluppo dell'economia mondiale è di circa del 30%, tanto quanto Stati Uniti, Giappone ed Europa messi insieme. Non so perché ha detto che l'economia cinese è in cattive condizioni. In ogni caso non è vero", ha detto Wang Yi nella conferenza stampa sul vertice Asean a Singapore.

Il ministero del Commercio cinese ha fatto sapere ieri che, in caso di introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, Pechino è pronta ad aumentare del 25%, 20%, 10% e 5% i dazi su oltre 5mila merci americane per un controvalore di circa 60 miliardi di dollari l'anno.

La dichiarazione del ministero del Commercio cinese è seguita alla notizia uscita mercoledì, secondo cui la Casa Bianca ha confermato l'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di merci cinesi e servizi pari ad un giro d'affari di 200 miliardi di dollari l'anno.