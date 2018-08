Trump vuole continuare la pressione sulla Cina

Il presidente Donald Trump continuerà a mantenere la pressione sulla Cina per ottenere concessioni commerciali, ha dichiarato il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow, invitando inoltre a non sottovalutare la determinazione del presidente americano, scrive Bloomberg.

"L'abbiamo detto molte volte: nessun dazio, nessuna limitazione doganale, nessun sussidio. Vogliamo vedere riforme commerciali, ma la Cina non lo fa. La loro economia è debole, la loro moneta è debole, la gente se ne va dal Paese. Non sottovalutate la determinazione del presidente Trump a fare le cose fino in fondo,"- ha detto Kudlow in un'intervista con Bloomberg TV.

Il ministero del Commercio cinese ha fatto sapere ieri che, in caso di introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, Pechino è pronta ad aumentare del 25%, 20%, 10% e 5% i dazi su oltre 5mila merci americane per un controvalore di circa 60 miliardi di dollari l'anno.

La dichiarazione del ministero del Commercio cinese è seguita alla notizia uscita mercoledì, secondo cui la Casa Bianca ha confermato l'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di merci cinesi e servizi pari ad un giro d'affari di 200 miliardi di dollari l'anno. Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer ha affermato che è dovuto al commercio sleale di Pechino e alla riluttanza delle autorità cinesi ad andare incontro alla parte americana nei negoziati commerciali.