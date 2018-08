Manifestazioni in Iraq: la crisi della fornitura di elettricità allontana l’Iraq dall’Iran

Oggi i paesi arabi del Golfo Persico sono pronti a diventare i principali fornitori di elettricità per l'Iraq.

Il capo del movimento politico iracheno "Noi tutti Iraq," Mahmoud al-Anwar ha detto a Sputnik, che i manifestanti nel sud dell'Iraq richiedono misure urgenti per migliorare la qualità della vita, la fornitura di servizi di base, in particolare elettricità senza interruzione. Pertanto, l'Iraq si appella al Kuwait, all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti, che possono risolvere rapidamente questo problema.

"Il vero problema è che l'Iran non può adempiere ai suoi obblighi nei confronti dell'Iraq. L'alta temperatura ha aumentato il carico sulla rete elettrica iraniana. Non c'è abbastanza energia per l'esportazione. Inoltre, Teheran soffre di disordini interni, causati soprattutto da problemi economici. Le difficoltà sono state causate dalle sanzioni imposte e dal deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti", ha detto Mahmoud al-Anwar.

Baghdad è pronta a fare molto per ottenere l'elettricità necessaria il prima possibile. I termini dei contratti conclusi potrebbero a lungo spingere fuori le compagnie energetiche iraniane dall'Iraq. A giudicare dai rapporti in arrivo, l'Arabia Saudita non sarà un sostituto temporaneo, ma arriverà in Iraq e ci resterà per molto tempo.

Ad esempio, l'Arabia Saudita intende fornire tutta l'elettricità necessaria all'Iraq. A tal fine, il regno inizierà presto la costruzione di una centrale solare con una capacità di 3000 megawatt. Come riporta Bloomberg, lo scopo dell'iniziativa è la convergenza di Arabia Saudita e l'Iraq, oltre a ridurre la dipendenza dal potere iraniano in Iraq, che negli ultimi mesi ha ridotto le forniture in Iraq a causa della crescita del consumo interno. Secondo le stime preliminari, l'energia solare saudita sarà fornita ad un prezzo quattro volte inferiore a quello dell'Iran.