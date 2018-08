Sempre più in rosso i conti della compagnia Tesla di Elon Musk

Nel primo trimestre la società aveva registrato una perdita di 709,5 milioni di dollari, record negativo appena battuto.

Queste perdite sono legate agli investimenti nei nuovi modelli, tra cui Model 3, che solo ora comincia a fare profitto, raggiungendo il livello di produzione di 5mila vetture a settimana solo 1 anno e mezzo rispetto a quanto previsto.

Il patron della compagnia Elon Musk ha annunciato di voler raggiungere il livello di produzione di 6mila esemplari di Model 3 a settimana entro la fine di agosto.

L'amministrazione della Tesla si aspetta che nel terzo trimestre la società produrrà 50-55mila auto ed i profitti di Model 3 saliranno a circa il 15% nel terzo trimestre e al 20% nel quarto trimestre. Si prevede di raggiungere questo obiettivo riducendo i costi di produzione, segnalano i media russi riferendosi al comunicato della compagnia.

In precedenza si era saputo di una lettera di Elon Musk ai fornitori della Tesla, in cui chiedeva la restituzione di una parte del denaro pagato in base ai contratti in vigore. La richiesta è stata presentata come misura necessaria e come un investimento nel futuro della società automobilistica.

L'anno scorso la perdita netta della Tesla è stata di 1,4 miliardi di dollari e allo stesso tempo la società era rimasta con soli 3,4 miliardi $ di liquidità. Allo stesso tempo le spese della società ogni trimestre ammontano ad 1 miliardo $.

La società è stata fondata nel 2003. Originariamente si chiamava Tesla Motors, ma all'inizio di quest'anno è stata rinominata semplicemente in Tesla. Il quartier generale si trova nella città americana di Palo Alto (California). All'inizio l'azienda era focalizzata nella produzione di veicoli elettrici, ma in seguito ha iniziato a dedicarsi alla produzione di pannelli solari ed altri sistemi di accumulo di energia.