"Se andrà tutto bene, seguiranno diverse tappe. Non penso che ci saranno più i dazi sull'acciaio importato dall'Unione Europea, non penso che ci saranno dazi sulle auto, ma non voglio correre avanti, ma il presidente ha dato disposizioni <…> E' stato discusso," — ha detto Kudlow.

A sua volta il segretario del Tesoro Steven Mnuchin ha osservato che l'Unione Europea dovrebbe aprire i suoi mercati ai prodotti agricoli americani.