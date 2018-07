Facebook aprirà una filiale in Cina

Il social network Facebook dal 2009 è bloccato in Cina, ma non rinuncia alla speranza di ritornare nel mercato cinese.

Così nel 2016 il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si è recato in visita in Cina, mentre l'anno scorso Facebook ha segretamente lanciato in Cina l'applicazione Colorful Balloons, che copia il servizio fotografico "Facebook Moments".

Ora il social network ha ricevuto il permesso dalle autorità cinesi di aprire una propria sede, fatto che può considerarsi un grande successo. Come scrive The Verge, si tratta dell'istituzione di una società controllata con un capitale di 30 milioni di dollari con la denominazione Facebook Technology. Si troverà a Hangzhou, dove ha sede la società cinese Alibaba.

Secondo le fonti della Reuters, Facebook sarà promotore di startup, effettuando piccoli investimenti in aziende locali e offrendo consigli. Centri simili di Facebook esistono già in Francia, Brasile, India e Corea del Sud.