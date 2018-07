Trump insegnerà all'Europa a commerciare, non a rubare

Donald Trump non è disposto a concessioni e passi indietro; ha definito la politica commerciale dei suoi predecessori alla Casa Bianca "stupida".

"Per decenni gli Stati Uniti hanno permesso agli altri Paesi di rubare i nostri posti di lavoro, chiudere le nostre imprese e portare via le nostre ricchezze. Quello che è successo è stato semplicemente terribile. Come uomo d'affari, ne parlo da 20 anni. I nostri presidenti non hanno fatto nulla, niente. Non è libero scambio, ma un commercio stupido e ottuso", ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

Ora l'America ha un approccio diverso, ha affermato Donald Trump.

"La UE persegue una posizione molto rigida nei confronti degli Stati Uniti, ma verranno a trovarmi mercoledì. Vedremo se riusciremo a risolvere la situazione".