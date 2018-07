Alexander Gauland, leader del partito di destra Alternativa per la Germania (AfD), ha dichiarato che le sanzioni occidentali contro la Russia sono “insensate” e dannose per le economie russa e tedesca.

"Le sanzioni sono insensate e dannose per le economie dei nostri due paesi e anche molte associazioni imprenditoriali tedesche ne parlano", ha detto Gauland in un'intervista pubblicata martedì.

© Sputnik . Said Tsarnaev Delegazione italiana in Caucaso rivela i danni delle sanzioni contro la Russia

Gauland ha anche espresso rammarico per il fatto che il cancelliere tedesco Angela Merkel abbia posto gli interessi statunitensi più in alto degli interessi della Germania e ignorato le conseguenze negative della politica di sanzioni per l'economia nazionale e le relazioni con Mosca.

Diversi cicli di sanzioni UE contro la Russia sono in vigore dal 2014 dopo la riunificazione della Crimea con la Russia e il presunto coinvolgimento di Mosca nel conflitto ucraino. La Russia ha respinto tutte le accuse e preso delle restrizioni economiche di ritorsione.

Le sanzioni sono state rinnovate per altri sei mesi all'inizio di luglio.