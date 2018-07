Bruxelles introduce misure protettive temporanee sulle importazioni di acciaio

La Commissione Europea ha annunciato l'introduzione di misure protettive temporanee per le importazioni in Europa di diverse categorie di prodotti d'acciaio, giustificando questa mossa con la necessità di prevenire le conseguenze negative dei dazi statunitensi recentemente introdotti sull'acciaio.

"Le misure provvisorie sono relative a 23 categorie di prodotti in acciaio e saranno prese nella forma di aliquota per quota. Per le 23 categorie di prodotti le aliquote doganali saranno pari al 25% solo dopo che le importazioni supereranno la media degli ultimi tre anni," — si afferma in un comunicato della Commissione Europea.

Le misure protettive entreranno in vigore giovedì 19 luglio e possono valere per un massimo di 200 giorni.

"Le misure si applicano a tutti i Paesi, con l'eccezione di alcuni Stati in via di sviluppo che hanno esportazioni limitate verso l'UE. Dati gli stretti legami economici tra l'UE ed i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), questi Stati sono esentati da queste misure. Queste eccezioni sono compatibili con gli obblighi multilaterali e bilaterali della UE all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ", si sottolinea nel comunicato.

"I dazi degli Stati Uniti sui prodotti siderurgici inducono una riconversione produttiva, che può portare gravi danni al settore metallurgico e ai lavoratori del settore in Europa. Non abbiamo altra scelta che introdurre misure temporanee a tutela del settore contro eccessive importazioni. Allo stesso tempo queste misure garantiscono che il mercato dell'UE rimarrà aperto e sosterrà i flussi commerciali tradizionali", ha dichiarato il commissario europeo per il Commercio Cecilia Malmström.