Russia, Ucraina e UE discutono oggi il transito di gas dopo il 2019

I negoziati trilaterali sul transito del gas tra Russia, Commissione Europea e Ucraina si svolgeranno oggi a Berlino per la prima volta dopo le sentenze dell'arbitrato di Stoccolma sui contenziosi tra Gazprom e Naftogaz relativi ai contratti di fornitura del gas e di transito.

Ai colloqui parteciperanno il ministro dell'Energia della Federazione Russa Alexander Novak, il vicepresidente della Commissione Europea e commissario europeo per l'unione energetica Maroš Šefčovič, i rappresentanti del ministero dell'Energia ucraino, della società russa Gazprom e della compagnia ucraina Naftogaz.

Il tema centrale dell'incontro sarà la discussione delle condizioni per il transito del gas per i consumatori europei attraverso il territorio ucraino, compresi i termini degli accordi di transito tra Gazprom e Naftogaz, si afferma in un comunicato del dicastero energetico russo.

"Il nostro obiettivo è quello di concordare la nostra agenda di lungo termine, così come i nostri metodi di lavoro", ha affermato a sua volta Šefčovič.

Allo stesso tempo la firma di un accordo sul transito di gas attraverso l'Ucraina dopo il 2019 è improbabile per le forti divergenze tra le parti, ritengono gli esperti intervistati da Sputnik.