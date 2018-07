"Le sanzioni rendono la Russia più autosufficiente"

"Naturalmente le sanzioni contro la Russia, che non funzionano, sono controproducenti, sia economicamente che politicamente," — ha detto Sakwa a Sputnik del 7° Forum globale della pace a Pechino.

A suo parere, "se valutiamo il lato economico della questione, le sanzioni rendono la Russia solo più autosufficiente, solida e intraprendente".

"Per l'agricoltura ha risultati fantastici, ora in Russia sostengono le imprese del settore, così come nella produzione e nell'innovazione, fanno quello che doveva essere fatto molto tempo fa. Ora anche in ambito politico".

"Per quanto riguarda le sanzioni europee contro la Russia, mi sembra che a breve potremo vedere l'opportunità emergente per la loro cancellazione, ma per quanto riguarda le sanzioni degli Stati Uniti è probabile che restino ancora a lungo", — ha affermato l'esperto.

Allo stesso tempo ha definito grave il fatto che "l'Europa dipende dagli Stati Uniti".

"Per esempio anche per la questione degli accordi di Minsk, perché è un progetto europeo. Non ci sono progressi, ed ogni progresso si può verificare quando ci sono incontri con Trump, è una vergogna per l'Europa, perché non si riescono ad accordare. Anche una questione così importante per l'Europa viene risolta da Washington", ha detto Sakwa.

Le relazioni tra Russia ed i Paesi occidentali sono peggiorate per la situazione in Ucraina e in Crimea.