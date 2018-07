Cina diventa importante attore non locale nel mondo arabo

Il Forum della cooperazione arabo-cinese si è svolto a Pechino il 10 luglio con la partecipazione di rappresentanti di circoli diplomatici e governativi di 21 stati arabi, nonché del segretario generale della Lega degli Stati Arabi Ahmed Aboul Gheit. La Cina offre alla regione non solo cooperazione, ma sviluppo, ha detto l'esperto.

Come parte di questo sviluppo, la Cina è pronta a investire non solo capitale. L'esperto ha richiamato l'attenzione sul fatto che al forum la Cina ha cercato di offrire la sua positiva esperienza di sviluppo per mezzo secolo che può essere seguita dai paesi arabi. Allo stesso tempo, per la prima volta nel discorso del presidente cinese Xi Jinping all'apertura dell'incontro, è stata espressa l'idea del destino unificato della Cina e dei paesi arabi. Non è mai stata fatta una tale definizione prima, poiché non c'era un pacchetto così grande di documenti finali, ha detto Maria Pakhomova.

In questo pacchetto c'è la Dichiarazione di Pechino, il Piano d'azione per il 2018-2020 e la Dichiarazione d'azione sulla cooperazione sino-araba nel quadro della costruzione congiunta della Nuova Via della Seta (One Belt, One Road).

L'esperto ha richiamato l'attenzione sulle priorità della cooperazione della Cina con i paesi arabi, elencate nell'intervento Xi Jinping:

"In primo luogo, e ciò è significativo, il leader cinese ha messo la questione del mantenimento della sicurezza nella regione. Dalla Cina, spesso, ci aspettiamo iniziative di cooperazione economica. In questo caso sono state identificate come priorità i problemi di sicurezza, in particolare, la riappacificazione della Siria, dello Yemen, la risoluzione della questione palestinese, la fornitura di assistenza finanziaria per le necessità umanitarie di questi paesi; questo riflette la necessità della Cina di stabilità nella regione. Per quanto riguarda le proposte in altri settori di cooperazione, nessun attore non locale ha fatto proposte talmente allettanti come quelle della Cina".

Per quanto riguarda lo sviluppo dell'industria e il ripristino dell'economia dei paesi arabi, la Cina ha offerto un prestito di $20 miliardi. La Cina creerà un'associazione interbancaria sino-araba, che riceverà 3 miliardi di dollari in progetti di cooperazione finanziaria.

In intervista con Sputnik, l'esperto dell'Istituto cinese per l'economia e il commercio estero, Wang Zhimin, ha affermato che i prestiti promessi ai paesi arabi sosterranno progetti economici congiunti reciprocamente vantaggiosi:

"Come una grande potenza responsabile, la Cina fornisce un grande volume di beni comuni al mondo. Tra le misure specifiche figurano, tra l'altro, la creazione della Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali per dare prestiti ai paesi bisognosi. Nel mondo di oggi, solo una cooperazione aperta e inclusiva può garantire vantaggi reciproci e guadagni complessivi.

Gli Stati Uniti ora fanno ricorso al protezionismo commerciale su scala globale, si oppongono alla globalizzazione, e perseguono una politica di dominio USA sull'economia mondiale. In queste condizioni, è emersa una grande incertezza, causando un significativo declino nell'economia globale. Ci sono timori di una nuova crisi economica. In questo contesto, la Cina può sostenere il libero commercio e la globalizzazione solo se si incrementerà la propria apertura e la collaborazione con altri paesi.

© AP Photo / Andy Wong Economista commenta la guerra commerciale tra USA e Cina

La cooperazione sino-araba è una collaborazione nel quadro dell'attuazione della Nuova Via della Seta (One Belt, One Road). La Cina attribuisce grande importanza a questo progetto. Nel suo discorso, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che la Cina è a favore della ripresa economica attraverso la rinascita industriale e la concessione di prestiti ai paesi arabi su principi commerciali per l'attuazione di progetti economici. Poiché il prestito viene effettuato su principi commerciali, dipende non solo dalle decisioni del governo, ma in questo caso anche dalle regole del mercato stesso. La Cina aderisce ad un modello economico in cui "il business è il soggetto principale, regolato dal mercato e stimolato dallo stato". La maggior parte dei paesi in via di sviluppo, oltre alla mancanza di tecnologia, non ha in realtà un sostegno finanziario. I finanziamenti possono stimolare enormemente il loro sviluppo.

La cooperazione tra la Cina e i paesi arabi è reciprocamente complementare, c'è una catena verticale di divisione del lavoro. Il modello di sviluppo sociale ed economico dei paesi arabi è principalmente legato all'energia, ma il livello di industrializzazione è relativamente basso. L'iniziativa Nuova Via della Seta si concentra principalmente sullo sviluppo della cooperazione nel campo dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia. Il bisogno di sviluppo industriale dei paesi arabi aumenterà ulteriormente il potenziale della cooperazione sino-araba.

La posizione della Cina riguardo alla fornitura di prestiti o assistenza ad altri paesi differisce dal concetto di paesi occidentali. La nostra filosofia è questa: "discutere congiuntamente, costruire insieme e condividere". La cooperazione tra la Cina e i paesi arabi non causerà a questi ultimi danni economici, in quanto si basa su benefici reciproci, guadagni comuni, apertura e inclusività. Inoltre, quando affermano che a causa dei prestiti cinesi, i paesi mutuatari si indeboliscono, non bisogna ignorare il fatto seguente: il mondo arabo è composto da 22 stati e territori. L'importo del prestito di 20 miliardi di dollari che la Cina assegna ad essi sembra grande, ma se ridistribuito tra la maggior parte dei paesi arabi che hanno bisogno di fondi per ricostruire la loro economia, tali importi non li trascineranno in una crisi del debito".

Siria, Giordania e Yemen riceveranno aiuti umanitari da Pechino per 90,5 milioni di dollari. 15 milioni di dollari saranno forniti alla Palestina sotto forma di sostegno economico e umanitario. Allo stesso tempo, la Cina ha promesso ad aiutare la Palestina nel promuovere i suoi interessi diplomatici sulle piattaforme delle Nazioni Unite.