Economista commenta la guerra commerciale tra USA e Cina

Quanto potrebbe intensificarsi questa guerra commerciale?

"Tanto, perché sbagliamo, pensandoci strategicamente, quando c'è una persona così strana come Donald Trump. Ama i conflitti, questo è il suo tipo di personalità. Le persone narcisiste amano i conflitti, a loro piace tutto ciò che li porta al centro dell'attenzione. Sarà presidente per altri 2 anni, forse altri 6 anni, e non penso che si fermerà mentre è al potere."

Quanto questo può influire negativamente sulle economie di Cina, Stati Uniti e UE?

"Non credo che sarò così disastroso come credono i rappresentanti della teoria economica dominante, perché hanno un'idea fissa di efficienza economica, la teoria che per ottenere i massimi benefici dalle risorse disponibili è necessario utilizzarle in modo efficace. Questa teoria ignora il fatto che gli investimenti possano in realtà creare risorse. Questa guerra commerciale può apportare alla Cina una serie di investimenti che andranno a compensare le importazioni dagli USA. In generale non ci saranno conseguenze negative, ma ciò può essere devastante per le catene di approvvigionamento esistenti."

Qual è la probabilità di una riduzione delle tariffe da entrambe le parti? O la guerra commerciale è già troppo avanzata per farlo?

"Non penso che accadrà. Potrebbero esserci delle attenuazioni, ma a giudicare da come stanno le cose ora è più probabile che ci saranno delle misure di risposta che delle attenuazioni. Questo è il mondo in cui prospera Donald Trump."