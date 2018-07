Serbia, il tramonto di un'epoca: perchè cade il prezzo dei lamponi?

I prezzi erano buoni, pertanto non si registrava nessuna protesta.

I coltivatori erano lontani dal protestare, anche ai distributori e proprietari dei magazzini andava bene.

Probabilmente gli agricoltori avevano un accordo con il governo e con i distributori, il prezzo era buono per tutti.

Era così, bastava questo e la gente era soddisfatta.

Letteralmente un anno dopo sono iniziati cambiamenti drammatici. I produttori dicono che si sono trovati di fronte ad una scelta difficile, non è chiaro se la raccolta di questi frutti sarebbe stata redditizia in linea di principio.

"Ho rinunciato ai lavoratori, a questi prezzi non li chiamo, non li assumerò, non posso permettermelo. E cosa dovrei fare con i lamponi? Non si può lasciarli marcire! Ma sono costretto."

Per protesta contro i bassi prezzi di approvvigionamento dei lamponi, molti agricoltori hanno buttato via il loro raccolto.

"Ecco che se li coltivino loro i lamponi."

Quest'anno giugno è iniziato con nuove proteste da parte dei produttori di lamponi.

Con le proteste e il blocco delle strade, stanno cercando di far capire a chi ha potere che che a questi prezzi i produttori non possono sopravvivere in Serbia.

Ricordiamo che due anni fa i lamponi costavano 240 dinari (2,05 euro), l'anno scorso — 150 dinari (1,3 euro). Quest'anno il prezzo varia da 50 (0,4 euro) a Priepol.

50-60 dinari (0,4-0,5 euro) al chilogrammo. E' come il costo di un pacchetto di gomme da masticare. È un suicidio.

Ma come siamo arrivati ad una situazione del genere in così poco tempo? Nel 2012 nel mondo è iniziato il "periodo d'oro" dei lamponi. Chiunque fosse impegnato a coltivare i lamponi, riusciva a guadagnare un bel po' di soldi. Molti hanno poi iniziato a piantarli. Secondo il ministro dell'Agricoltura serba, in una delle comunità del Paese l'estensione delle piantagioni di questa coltura era aumentata di ben 8 volte.

Branislav Nedimovic, ministro dell'Agricoltura serba: "non dirò in concreto di quale comunità stiamo parlando."

Va bene, comunque i nostri vicini hanno iniziato a coltivare in modo massiccio i lamponi, soprattutto in Bosnia-Erzegovina, dove fino ad allora non si trovavano, ora raccolgono circa 25mila tonnellate all'anno. Ma, sfortunatamente per tutti i produttori di lamponi, questa epoca d'oro è durata solo fino al 2015.

È chiaro di chi è la colpa, del governo della Serbia ed anche del presidente ovviamente.

Ma è davvero così? Forse è colpa del prezzo di mercato dei lamponi.

Ana Brnabic, primo Ministro della Serbia: "per quanto riguarda i prezzi di mercato: i prezzi di mercato sono prezzi di mercato."

Una spiegazione virtuosa. Poiché i prezzi calano dappertutto da anni, ne consegue che i produttori di lamponi serbi non dovrebbero ricevere più di 0,4 euro al chilogrammo.

Abbiamo chiesto dati ufficiali alle dogane. Fino ad aprile il prezzo medio all'esportazione di lamponi era di 2,05 euro.

Bene, ammettiamo che il prezzo sia diminuito di molte volte entro giugno.

Nei mercati europei e mondiali, il prezzo dei lamponi degli ultimi 20 anni oscilla in un intervallo del 5%.

In che modo, quindi, un simile collasso dei prezzi è possibile in Serbia? I produttori sostengono che dietro tutto questo c'è un cartello dei distributori, perché concordano il prezzo di acquisto e quindi ricattano i produttori. A loro volta affermano che l'eccedenza di produzione di lamponi in Serbia varia tra 25-50mila tonnellate. Dicono che è più vantaggioso per loro importare i lamponi dalla Bosnia ed Erzegovina e poi rivenderli con l'etichetta "made in Serbia". Dov'è la soluzione?

Aleksandar Vučić, presidente della Serbia: "ogni anno la stessa storia. E mi dispiace che alcuni media lo facciano, cercando di metter pressione allo Stato, che non può fare molto."

Ma questo non è del tutto vero. Il primo ministro serbo Ana Brnabic ha smentito le parole del presidente Vucic, affermando che lo Stato può ancora fare qualcosa.

Prendiamo alcune misure strategiche per evitare di affrontare gli stessi problemi ogni anno.

Sì, perché il fatto che lo stato non possa influenzare i prezzi mondiali dei lamponi non significa che non possa sostenere i produttori nazionali. Sarebbe possibile, ad esempio, introdurre un sistema di quote in modo da conoscere la quantità di lamponi coltivati al fine di evitare la sovrapproduzione o il deficit. Si potrebbe lottare con le lobby dei distributori. Si potrebbe finalmente iniziare a fare investimenti strategici nell'agricoltura e nella produzione nazionale, in modo da poter salvare non solo i produttori di lamponi serbi, ma anche l'agricoltura serba nel suo complesso.