Gazprom sicura, USA non raggiungeranno mai la Russia nel mercato del gas europeo

"Per quanto riguarda il prezzo, il prezzo del gas consegnato tramite gasdotto sarà sempre inferiore al prezzo del gas naturale liquefatto, in particolare al prezzo del gas naturale liquefatto nordamericano. La ragione è che i nostri giacimenti, i nostri centri di produzione di gas, si trovano molto più vicini rispetto al Nord America… le distanze dei nostri centri di produzione di gas con l'Europa fanno sì che i gasdotti russi saranno sempre i più competitivi per il mercato europeo," — ha aggiunto.

Miller ha inoltre sottolineato che al momento i prezzi del gas naturale liquefatto americano sono molto più alti del costo del gas russo.

"Ma per quanto riguarda l'intera prospettiva, lo ripeto ancora una volta, l'America non raggiungerà mai e non supererà la Russia in questo ambito", ha concluso Miller.