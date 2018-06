Usa, Pompeo: In pressing su alleati europei per fermare Nord Stream 2

Il governo degli Stati Uniti sta cercando attivamente di convincere i suoi partner europei ad impedire lo sviluppo del progetto del gasdotto Nord Stream 2: lo ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo in un'audizione congressuale.

"Siamo attivamente impegnati in un approccio a tutto campo del governo statunitense per convincere i governi e le imprese europee che aumentare la dipendenza energetica dalla Russia è incoerente con quello che tutti noi stiamo cercando di fare e respingere la Russia. Nord Stream 2 è uno dei tanti esempi che abbiamo chiarito che è in una direzione completamente sbagliata".