Le autorità norvegesi, il più grande esportatore di petrolio e gas naturale dell'Europa occidentale, hanno adottato un programma per il passaggio graduale verso aerei elettrici per i voli interni.

Secondo il costruttore di aerei sloveno Pipistrel, che conduce i test dell'aereo elettrico Alpha Electro commissionato dal vettore aereo norvegese Avinor, Oslo prevede entro il 2040 di usare per i voli interni passeggeri esclusivamente gli aerei elettrici.

Il nuovo programma norvegese è entrato a far parte di un progetto già in atto per ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra delle aziende norvegesi.