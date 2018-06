Bloomberg: UE non riesce a competere con influenza di Russia e Cina nei Balcani

Quattro dei cinque maggiori investitori stranieri in Serbia sono stati membri dell'UE, tuttavia, secondo i serbi, sono la Cina e la Russia ad essere tra i primi tre investitori, riferisce Bloomberg. I paesi dell'UE stanno perdendo influenza nei Balcani, poiché le loro azioni non sono così evidenti come le azioni di Cina e Russia.

Per rafforzare la propria influenza in Serbia, Russia e Cina fanno investimenti relativamente piccoli, mentre l'UE perde il controllo del paese, pur rimanendo il principale investitore, scrive Bloomberg.

La pubblicazione fa notare che, nonostante il fatto che quattro dei cinque principali investitori in Serbia sono stati membri dell'UE, secondo i serbi, Cina e la Russia si stanno scoprendo i tre maggiori investitori, e proprio dietro di loro c'è la Germania.

Così, nel 2017 il 73% del totale degli scambi dei paesi dei Balcani, non-UE, vale a dire la Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, la parzialmente riconosciuta Repubblica del Kosovo, Macedonia e Albania, è stato rappresentato da 28 Stati membri dell'UE, mentre Il volume totale degli scambi di Cina e Russia con questi paesi è pari solo al 5%.

Allo stesso tempo, secondo l'autore dell'articolo sostiene nella lotta per l'influenza nei Balcani "la percezione supera la realtà".

"Tutto questo ha conseguenze politiche, perché mina l'idea che l'Unione Europea sia la migliore e unica speranza per la regione, e mina pertanto, il consenso dei cittadini sulle riforme dolorose richieste per l'ingresso nella UE" crede l'esperto del centro di analisi Nova Europa a Cambridge Timothy Less.

La Cina considera questa regione un corridoio chiave per l'Europa, che fa parte del progetto One Belt One Road.

Allo stesso tempo, la Russia ha legami etnici e religiosi in tutta la regione, in particolare con la Serbia, in cui il paese sta lavorando su una modernizzazione delle ferrovie e l'assistenza al centro umanitario a Nis.

"Sta crescendo un atteggiamento positivo nei confronti della Cina. È possibile che abbia raggiunto un livello così elevato a causa del fatto che gli investimenti cinesi sono presentati come un gesto di buona volontà. La simpatie più grandi si hanno nei confronti della Russia", cita Bloomberg Srgjan Bogosavljevic, direttore dell'ufficio di Belgrado dell'Ipsos International Research Center.

Tuttavia, si osserva che a livello ufficiale le autorità della Serbia, tra cui il presidente Alexander Vučić, vogliono ancora entrare nell'UE. La data approssimativa è fissata per il 2025. Inoltre, Macedonia e Montenegro stanno anche cercando di aderire all'UE.

Secondo l'autore dell'articolo, ciascuno dei paesi in competizione per l'influenza nella regione si è concentrato su alcune aree. L'Unione Europea si è concentrata sulla stato di diritto, il sostegno e lo sviluppo del business, gli Stati Uniti sul settore della sicurezza, la Russia ha collaborato con i paesi dei Balcani nel settore dell'energia e della politica estera, e la Cina è impegnata nello sviluppo delle infrastrutture e dei mercati.

In questo caso, l'ambasciatore dell'UE in Serbia, Sam Fabrizi ha detto che le azioni dei paesi dell'Unione Europea non hanno abbastanza visibilità, anche se sono molto attive nel sostenere lo stato di diritto, la libertà dei media e lo sviluppo dell'istruzione nella regione.

Allo stesso tempo in Serbia si percepisce che le manovre del paese tra l'UE e la Russia sono assolutamente naturali, credendo che questo sia il loro destino, scrive Bloomberg.