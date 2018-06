Assad non permetterà all'Occidente di partecipare alla ricostruzione della Siria

I Paesi occidentali non parteciperanno alla ricostruzione della Siria, perché "non danno niente, prendono solamente", ha affermato il presidente siriano Bashar Assad.

"Per essere onesti, sono le migliori dichiarazioni dell'Occidente durante l'intera guerra in Siria", ha detto Assad commentando le parole dei politici occidentali, secondo cui "non daranno un centesimo per la ricostruzione della Siria finchè Assad sarà al potere".

"La migliore, perché non faranno parte della ricostruzione della Siria, semplicemente non lo permetteremo. Verranno con i soldi o no? Qualunque cosa proporranno, sia prestito, donazione o contributo, non ci serve l'Occidente. L'Occidente è lontano dal concetto di "onestà": non danno niente, prendono solo", ha affermato Assad in un'intervista al canale televisivo russo NTV.