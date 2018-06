UE pronta a reagire alle minacce di Trump sui dazi alle auto

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato con un tweet che gli Stati Uniti imporranno dazi del 20% sulle importazioni delle auto europee.

"Non capiamo come le auto possono costituire una minaccia per la sicurezza. Se decideranno di introdurre dazi doganali, non avremo altra scelta che rispondere," — ha dichiarato a Le Monde Katainen.

Il vicepresidente della Commissione Europea ha inoltre sottolineato che l'Europa "è sempre disposta a proporre ai partner americani di discutere il miglioramento delle relazioni commerciali bilaterali".