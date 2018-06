OPEC e Russia trovano accordo per aumentare offerta di petrolio nel mercato

L'OPEC e i Paesi non membri del cartello hanno concordato di aumentare la produzione petrolifera, ha riferito ai giornalisti il ministro degli Idrocarburi dell'Ecuador Carlos Perez.

"Sì, sono stati tutti d'accordo… Ci sarà un milione di barili in più", ha detto.

La riduzione effettiva della produzione di petrolio dell'OPEC e degli altri Paesi ha recentemente superato il livello di riferimento relativo alla diminuzione della produzione di 1 milione di barili. Pertanto i produttori di petrolio hanno concordato di ritornare alla piena applicazione dell'accordo originario.

I ministri hanno spiegato che l'aumento reale della produzione sarà inferiore ad un milione di barili, in quanto non tutti i Paesi saranno in grado di garantire la crescita corrispondente. Le loro stime sull'effettiva crescita della produzione variano da 500 ad 800mila barili al giorno.