I dazi di risposta dell'UE sulle importazioni dagli USA entrano in vigore il 22 giugno

La Commissione Europea introdurrà dazi addizionali del 25% sulle importazioni nell'Unione Europea di alcuni beni dagli Stati Uniti per un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro. Tale azione è stata adottata in risposta all'aumento delle tariffe degli USA sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Europa.

In precedenza, la Commissione europea ha adottato un regolamento speciale, che mira a introdurre queste tariffe per riequilibrare la situazione nell'economia. Queste misure sono conformi alle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e i dazi statunitensi sulll'acciaio e l'alluminio, secondo la Commissione Europea sono contrarie alle regole dell'OMC.

Come annunciato in anticipo, le misure di riequilibrio entreranno in vigore il 22 giugno di quest'anno, ricorda Sputnik.

© Sputnik . Grigory Sisoev La Russia introdurrà dazi sulle merci americane

L'elenco delle importazioni dagli Stati Uniti, ora soggette a dazi addizionali ai confini dell'UE, comprendono prodotti in acciaio e alluminio, prodotti agricoli (riso, succo d'arancia, whisky, tabacco) e alcuni tipi di abbigliamento.

Nuovi dazi verranno imposti fintantoché le nuove tariffe degli Stati Uniti su prodotti in acciaio e alluminio provenienti dai paesi dell'Unione Europea rimarranno in vigore. Se Washington rimuoverà le sue tariffe, allora l'Unione Europea farà lo stesso, ha affermato la Commissione Europea.