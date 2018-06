Nell'ultimo anno cresciute le importazioni di prodotti russi in Ucraina

Le importazioni di beni russi in Ucraina tra gennaio-aprile 2018 sono aumentate del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnala il portale di notizie Strana.ua riferendosi al rapporto dell'ufficio di statistica governativo ucraino.

Il valore complessivo delle importazioni di merci dalla Russia nel primo trimestre ha raggiunto i 256,3 milioni di dollari.

Allo stesso tempo le esportazioni di merci ucraine in Russia rispetto all'anno precedente sono diminuite del 6,4% fino a 1,187 miliardi di dollari.

La bilancia commerciale negativa con Mosca ammonta a 1,377 miliardi di dollari, due volte inferiore allo stesso indicatore dell'anno scorso.

Le relazioni tra i due Paesi sono peggiorate bruscamente dopo il colpo di stato in Ucraina di Euromaidan ed il successivo ritorno della Crimea in Russia e la formazione delle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk nel Donbass. Kiev accusa Mosca di interferire negli affari interni ucraini, a sua volta Mosca ha ripetutamente sottolineato che la Russia non è una parte del conflitto interno ucraino. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca vorrebbe la stabilizzazione nella regione.