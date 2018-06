“Arma della Russia già a Berlino”: da Kiev nuovo attacco contro gasdotto Nord Stream-2

"La gente non si rende conto che tra la Russia e gli altri del mondo civilizzato c'è un abisso, il dispotismo contro la libertà, questo non è compatibile, è impossibile commerciare, perché è un commercio di valori. La Russia vincerà, non sappiamo quando si fermerà, perché oggi Nord Stream-2 è un'arma che la Russia ha già messo a Berlino, l'unica domanda è quando userà quest'arma," — ha dichiarato la Syroed, aggiungendo che la Germania sostiene il progetto energetico.

La vicepresidente del Parlamento ucraino ha inoltre espresso l'opinione che "l'incoraggiamento dell'aggressione finanziaria della Russia renderà inevitabilmente la minaccia al mondo intero".

Il progetto Nord Stream-2 prevede la realizzazione di due rami di un gasdotto con la capacità complessiva di 55 miliardi di metri cubi, che porterà il gas direttamente dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico.

Contro la realizzazione del progetto si sono schierati diversi Paesi, in particolare l'Ucraina, che ha paura di perdere gli introiti derivanti dal transito di gas russo, e gli Stati Uniti, che hanno ambiziosi piani per esportare verso l'Europa il loro gas naturale liquefatto.