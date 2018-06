“Quando toglieranno le sanzioni la Russia produrrà tutto da sola”

La Russia importa le mucche di razza Montbèliarde, usa macchinari e tecnologie francesi, si consulta con esperti francesi e alla fine produce gli analoghi dei formaggi europei. Come osservato da un giornalista di TF1, una volta le contro-sanzioni russe sulle forniture di prodotti alimentari dall'Europa, i russi a quel punto sapranno già produrre sul proprio territorio.

Tra 6 giorni, milioni di spettatori guarderanno l'apertura dei Mondiali di calcio sul nostro canale televisivo e la Russia diventerà il centro dell'attenzione del mondo. Conosciamo questo Paese più male che bene. Quindi questo weekend proveremo a parlarne.

Come sapete per la crisi in Ucraina e le sanzioni, la Russia ha deciso di non importare i prodotti agricoli dall'Europa. Questo vale per il nostro latte e i nostri formaggi. Pertanto la Russia ha deciso di produrre prodotti francesi direttamente sul suo territorio. Si è recato in Russia per un reportage Pierre Grange. La nostra rubrica è "Prodotto in Francia".

L'embargo dura da più di tre anni, i russi ci sono abituati. Non ci sono più prodotti dall'Unione Europea sugli scaffali dei negozi. Il burro francese, che prima veniva importato in modo massiccio ed i formaggi sono finiti sotto le contro-sanzioni russe.

Una volta abolito l'embargo agroalimentare sui prodotti europei, la Russia produrrà tutto sul suo territorio in quella data.